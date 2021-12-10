Реконструкция спорткомплекса «Авангард» в Ялте завершена на 98%

Открытие "Авангарда" состоится совсем скоро – в работе остались последние штрихи. Фото: Янина Павленко/telegram

Открытие спортивного комплекса «Авангард» в Ялте состоится совсем скоро – реконструкция объекта завершена на 98%. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, на поле для тренировок уже постелили резиновое покрытие, далее рабочие займутся основными беговыми дорожками. Работу с газоном доверят профессиональному агроному.

Также на спортплощадке комфортно будут себя чувствовать и люди с ограниченными возможностями - оборудован и пандус, и подъемник для инвалидных колясок. Кроме того, было принято решение сделать несколько проходов к стадиону - со стороны Красноармейской и со стороны Пионерского парка.

Главная спортивная жемчужина полуострова готова на 98%. Фото: Янина Павленко/telegram

- Главная спортивная жемчужина полуострова готова на 98%. В последнюю очередь подключим табло и прожекторное освещение! Ждем открытия, - сообщила градоначальница.

Работы, как и планировалось, успевают завершить в срок - до конца года. На реконструкцию объекта было выделено 1,4 миллиарда рублей.

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