На «Тавриде» легковушка опрокинулась в кювет

В результате ДТП на "Тавриде" пострадали двое. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В четверг, 9 декабря, крымским спасателям поступила информация о ДТП на автомобильной дороге «Таврида» в районе пгт. Зуя. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, требовалась помощь специалистов.

Выяснилось, что водитель за рулем автомобиля «ЗАЗ» не справилась с управлением, и машина угодила в кювет. Автомобиль опрокинулся, в результате чего пострадали двое человек.

Водитель не справился с управлением, в результате легковушка опрокинулась. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД, - говорится в сообщении.

Спасатели приняли все меры, чтобы не допустить возникновения пожара в зоне ЧП. Медпомощь потребовалась водителю и пассажиру авто.

Ранее сообщалось, что рано утром в четверг, 9 декабря, в Раздольненском районе Крыма в ДТП погибли водитель и пассажир.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50