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Происшествия10 декабря 2021 12:00

Возле Евпатории под колесами грузовика погиб мужчина

Возможно, водитель не разглядел пешехода в темное время суток
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Пешеход погиб под колесами грузовика "Mercedes" на въезде в Евпаторию. Фото: пресс-служба МВД по РК

Пешеход погиб под колесами грузовика "Mercedes" на въезде в Евпаторию. Фото: пресс-служба МВД по РК

Правоохранители проводят проверку по факту аварии возле Евпатории, в результате которой погиб пешеход, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел в четверг, 9 декабря, в 19.05. В темное время суток водитель за рулем грузового автомобиля «Мерседес» сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход-мужчина смертельно травмирован. На месте аварии работал наряд ГИБДД, - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Раздольненском районе Крыма в ДТП погибли водитель и пассажир. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и слетел с трассы, где столкнулся с препятствием.

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