Депутаты избрали нового главу Феодосии

10 декабря 2021 года депутаты избрали нового мэра Феодосии. Фото: feo.rk.gov.ru

В пятницу, 10 декабря, депутатами был избран новый глава Феодосии, сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации. Им стал бывший руководитель филиала «Крымхлеба» в РК Андрей Лебедев.

- Сегодня, 10 декабря, 26 из 27 депутатов отдали свой голос за Андрея Лебедева, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, предыдущий глава администрации Феодосии в октябре этого года подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим его обязанности был назначен первый заместитель главы города.

В конкурсе на должность нового главы администрации Феодосии 10 декабря 2021 года участвовали также индивидуальный предприниматель Максим Онищенко, исполняющая обязанности главы администрации города Светлана Дорош, временно безработный Евгений Игнатьев, военный пенсионер Константин Ждановский, шеф-редактор ГУП РК «Крымский туристический центр» Виктория Иванова.

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