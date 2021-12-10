На совещании правительства в Крыму спрогнозировали дальнейший рост цен на стройматериалы

Цены на стройматериалы в Крыму не перестанут расти Фото: Архив "КП"

Рост цен на стройматериалы в регионах России будет продолжаться. В связи с этим должны быть введены элементы государственного регулирования цен. Об этом заявил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании в крымском правительстве 10 декабря.

Он также отметил, что в регионах сохраняется дефицит кадров в строительной отрасли. Они обратился к главам муниципалитетов с призывом не медлить с приобретением нужных стройматериалов, так как с каждым днем цены продолжают расти.

- Я бы не хотел дать карт-бланш некоторым строителям, которые будут ждать, что Минстрой пересмотрит цену за квадратный метр - сейчас такой приказ готовится, мы вынуждены это делать, я еще общественный совет при Минстрое возглавляю, поэтому говорю от имени Минстроя, - потому что сейчас 46 тысяч за квадратный метр не «играет» ни в одном субъекте, - сообщил Степашин.

Правительство намерено выяснить причины проблемы, объективно разобраться в ситуации, а также установить договоренности с крупными монополиями, которые занимаются производством строительных материалов.

Напомним, за год цены на недвижимость в Симферополе выросли на 30%. Повышение цен застройщики объясняют общим подорожанием строительных материалов и повышением затрат на рабочую силу.

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