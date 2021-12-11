Под Судаком мужчина получил травмы после хлопка газа

В результате происшествия пострадал один человек Фото: Архив "КП"

Прокуратура РК начала проверку по факту происшествия в частном домовладении в Судаке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня ночью, 11 декабря, в частном доме на улице Мичурина в селе Веселое произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами различной степени.

- По результатам организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, - говорится в сообщении.

Специалистам предстоит выяснить причины происшествия. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль.

Напомним, вчера, 10 декабря, частном жилом доме в Евпатории произошел подобный случай - взорвался газ. Пострадал один мужчина. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

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