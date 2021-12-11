В Советском районе Крыма состоялось открытие двух спортивных площадок

В Советском районе состоялось торжественное открытие двух спортивных площадок. Фото: Минсельхоз РК

В крымских селах Некрасовка и Восточное Советского района открылись новые спортивные площадки, сообщили в Минсельхозе РК.

В селе Некрасовка на спортивном объекте появился теннисный корт. На работы ушло 1,5 миллиона рублей. В ходе благоустройства было уложено покрытие, установлены скамейки, раздевалка, фонари, ограждение, приобретены сетка для корта, ракетки и другое.

В ходе строительства спортплощадки в селе Восточное также истратили 1,5 миллиона рублей. На эту сумму были установлены ограждение 3-D панель и калитка к 3-D забору на футбольное поле, а также тренажеры, скамейки и фонари. Кроме того, территорию теперь украшают декоративные растения.

Ранее сообщалось, что реконструкция спорткомплекса «Авангард» в Ялте завершена на 98%. На площадке есть пандус и подъемник колясок для людей с ограниченными возможностями. На работы было выделено 1,4 миллиарда рублей.

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