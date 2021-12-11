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Происшествия11 декабря 2021 10:38

Под Джанкоем пьяный водитель сбил троих несовершеннолетних

Их доставили в больницу травмами различной степени тяжести
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Фото: пресс-служба МВД по РК

Водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Фото: пресс-служба МВД по РК

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы 2003, 2010 и 2020 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Среди пострадавших был ребенок 2020 года рождения. Фото: пресс-служба МВД по РК

Среди пострадавших был ребенок 2020 года рождения. Фото: пресс-служба МВД по РК

Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря, в 23.20. Трое пострадавших шли по проезжей части, когда 41-летний пьяный водитель, находясь за рулем мотоцикла «Днепр-11», наехал на них.

Правоохранители продолжают проводить проверку по факту произошедшего. Фото: пресс-служба МВД по РК

Правоохранители продолжают проводить проверку по факту произошедшего. Фото: пресс-служба МВД по РК

С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что возле Евпатории под колесами грузовика погиб мужчина, который пытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Возможно, водитель не разглядел пешехода в темное время суток.

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