Прокуратура установит обстоятельства ДТП под Джанкоем с участием детей

Одним из пострадавших был ребенок 2020 года рождения. Фото: пресс-служба МВД по РК Фото: Архив "КП"

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход проверки по факту аварии с участием несовершеннолетних под Джанкоем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в пятницу, 10 декабря, пьяный водитель мотоцикла, двигаясь по улице Ленина в селе Стальное, наехал на пешеходов, которые шли по обочине дороги. Уточняется, что мать детей, которые оказались под колесами транспорта, не пострадала.

- В результате происшествия пострадали несовершеннолетние 2010 и 2020 годов рождения, а также девушка 2003 года рождения, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения, - говорится в сообщении.

Сотрудникам прокуратуры предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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