С фирмы работодателя крымчанин угнал «ГАЗ», который заглох на полпути

В Симферополе участковыми уполномоченными полиции задержан подозреваемый в угоне транспортного средства Фото: "КП" Архив

В полицию поступило заявление об угоне рабочего авто от администрации одной из продуктовых фирм Симферополя. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, ущерб был оценен в 1 миллион рублей.

Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого за кражи 37-летнего грузчика этой же фирмы. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что угнал автомобиль «ГАЗ», чтобы покататься по городу. Машина была не закрыта, и злоумышленник воспользовался случаем. Однако далеко нарушитель уехать не успел - авто заглохло. Мужчина бросил его трассе и ушел домой, где его и задержали.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), - говорится в сообщении.

Теперь работнику фирмы грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Керчи угнал авто ради забавы и попал в ДТП. Машина была не заперта, ключ зажигания владелец оставил в замке.

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