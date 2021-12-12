В Крыму продолжится реконструкция кукольного театра

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Реконструкция детского театра искусств в Симферополе продолжится. Существующее здание не будут сносить. Проект будет скорректирован, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

- Можно все снести и построить новое. Давайте рационально посмотрим. Там были некие неточности в проекте, - передает ТАСС слова Сергея Назарова.

Напомним, кукольный театр в Симферополе был признан аварийным. Затем здание снесли в начале 2018 года. Актеры и сотрудники переехали в русский драматический театр имени Горького. Новый театр планировали открыть в конце 2019 года, но подрядчику поручили изменить проект. Компания «Меандр», по данным экс-министра культуры Арины Новосельской, заложила в смету неподходящие материалы.

Сейчас строение выглядит плачевно: 6 этажей с опечатанными окнами, брошенные доски вокруг самого недостроя и синий забор, расписанный граффити.

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