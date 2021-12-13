В Детском парке Симферополя устанавливают 11-метровую новогоднюю елку

Елку украсят самодельными игрушками. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Столица Крыма готовится к Новому году 2022.

Идет монтаж конструкции новогоднего символа. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Рабочие начали установку новогодней ели на центральной аллее, у главной сцены. Совсем скоро одиннадцатиметровая красавица будет радовать гостей, - сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы» (г.Симферополь).

Колючую красавицу по доброй традиции украсят поделками юных симферопольцев.

Участники конкурса потрудились на славу. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Конкурс на самую лучшую новогоднюю игрушку был объявлен учреждением в ноябре, - отметили в ведомстве.

Участники смастерили яркие шары из самых разных материалов, начиная от традиционной мишуры и лент, до пластика 3-D.

Конечно же особое внимание умельцы уделили игрушкам в виде символа года - тигра.

В Детском парке уже работает почта Деда Мороза. В ближайшее время световая инсталляция, в виде медвежонка с подарком, которая так полюбилась юным симферопольцам в прошлом году, займет свое «законное» место у главного входа в парк. Главную аллею украсят забавные смешарики. Украшение Детского парка планируется завершить до Дня Святого Николая.

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