На автодороге «Таврида» огнеборцы потушили горящий грузовик

Огнеборцы успели вовремя потушить пожар. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В минувшую субботу, 11 декабря, в районе села Приветное на автодороге «Таврида» во время движения загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, сообщение об инциденте поступило в 12.44.

- К месту происшествие незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПЧ Приветное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек, - говорится в сообщении.

При происшествии никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Выяснилось, что во время движения у полуприцепа грузового автомобиля заклинило и после загорелось заднее колесо. Сотрудникам пожарной охраны потребовалось несколько минут, чтобы потушить пламя. В результате происшествия никто не пострадал.

Во время движение заклинило колесо, что привело к возгоранию. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Ранее подобный инцидент произошел 2 декабря в Коктебеле. Во время движения у рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Феодосия – Биостанция», заклинило заднее колесо, в результате чего произошло возгорание. К счастью, никто не пострадал.

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