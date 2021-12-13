Под Симферополем пьяный водитель сбил двух 13-летних детей

Против водителя, севшего за руль в нетрезвом виде, возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба МВД по РК

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, в результате которого пострадали два несовершеннолетних пешехода, сообщили в пресс-службе МВД по Республики Крым.

Инцидент произошел 12 декабря в селе Краснолесье на улице Парковая, 60 в 16.20. Водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения автомобиля.

13-летняя девочка в результате аварии скончалась в медучреждении. Фото: пресс-служба МВД по РК

Когда детей госпитализировали в ближайшее медучреждение, девочка, к сожалению, скончалась. Водитель, судя по всему, был пьян. В настоящий момент правоохранители продолжают проводить проверку по факту ДТП и устанавливать детали происшествия.

В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело, расследование которого на контроль взяла прокуратура Крыма. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 38-летний водитель находился за рулем джипа «Acura МДХ».

- Двигаясь по улице Парковой со стороны села Краснолесье в направлении автодороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта - Ялта, он не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на пешеходов. После этого машина столкнулась с автомобилем «Форд Транзит», стоящим справа на обочине, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Ранее сообщалось, что под Джанкоем пьяный водитель сбил двоих несовершеннолетних и одну девушку. Их доставили в больницу травмами различной степени тяжести.

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