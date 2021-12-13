В Кировском районе правоохранители накрыли наркопритон в частом доме

В Крыму накрыли еще один наркопритон Фото: Архив "КП"

В Кировском районе Крыма правоохранители ликвидировали наркопритон, организованный 27-летним местным жителем в частом домовладении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Хозяин дома достаточно часто принимал гостей, которых угощал запрещенными веществами. В ходе обыска у него обнаружили более 265 граммов конопли. Летом этого года задержанный нашел у дороги кусты этого растения недалеко от своего дома. Парень решил высушить их для личного употребления.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 232 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере и организация либо содержание притонов или систематическое представление помещения для потребления наркотических средств, - говорится в сообщении.

В настоящее время нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что школьника из Евпатории поймали с наркотиками и электронными весами. Товар и инструкции по распространению подросток получил через интернет.

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