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Экономика13 декабря 2021 11:18

Подрядчик досрочно завершил ремонт дороги к симферопольскому массиву Живописное

Замечаний к качеству выполненных работ нет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Дорогу к симферопольскому массиву Живописное отремонтировали раньше срока

Дорогу к симферопольскому массиву Живописное отремонтировали раньше срока

Фото: Архив "КП"

Компания «ВАД» ранее намеченного срока завершила ремонт дороги Симферополь – Живописное, сообщили в пресс-службе заказчика – Службы автомобильных дорог Крыма. Протяженность дороги составляет 4,8 километра.

- Работы завершены досрочно, замечаний к качеству выполненных работ нет, - говорится в сообщении.

Рабочие сняли старый слой асфальтного покрытия, после чего уложили нижний и верхний слой нового. Также привели в порядок площадки остановок общественного транспорта, установили новые бордюры и нанесли разметку. Кроме того, на отремонтированном участке появились новые дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что подрядчик завершил ремонт дороги к косе Беляус на западе Крыма раньше срока. Замечаний к качеству выполненных работ нет.

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