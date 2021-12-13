В Алуште раскрыли деятельность троих наркодилеров

В Алуште полицейские пресекли сбыт наркотических средств. Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

В Алуште правоохранители раскрыли деятельность троих наркосбытчиков, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Во время обыска в домах у задержанных стражи порядка обнаружили более 17 граммов марихуаны, а также приспособления для взвешивания, фасовки и потребления наркотических средств.

На одного из мужчин завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Против еще двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

В настоящее время все трое находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе правоохранители накрыли наркопритон в частом доме. Хозяин часто угощал своих гостей запрещенными веществами.

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