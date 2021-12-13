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Экономика13 декабря 2021 12:06

Школы Керчи первыми в Крыму получили новые ноутбуки в рамках нацпроекта

В учебные учреждения города завезли по 28 компьютеров
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Керченские ученики превыми начнут пользоваться новой техникой. Фото: Святослав Брусаков/telegram

Керченские ученики превыми начнут пользоваться новой техникой. Фото: Святослав Брусаков/telegram

Керчь первая по Республике Крым получила новую компьютерную технику в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Об этом сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

По его словам, 11 декабря девять школ города, а также Керченский морской технический колледж и технологический техникум получили в пользование по 28 новых ноутбуков.

Учебные учреждения Керчи получили по 28 новых ноутбуков. Фото: Святослав Брусаков/telegram

Учебные учреждения Керчи получили по 28 новых ноутбуков. Фото: Святослав Брусаков/telegram

Градоначальник отметил, что оргтехника становится дополнительным инструментом в организации учебного процесса, способным обеспечить достойное образование керченским учащимся.

Ранее сообщалось, что крымские школы получили 53 новых автобуса. Учебные учреждения Бахчисарайского и Джанкойского районов получили по 8 единиц транспорта.

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