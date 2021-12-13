Господдержка виноградарских предприятий Крыма на закладку саженцев увеличится на 77%

На закладку виноградников в Крыму выделили 385 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Господдержка крымских виноградарских предприятий на закладку саженцев увеличится на 77%. В этом году субсидирование составит почти 385 миллионов рублей.

Как пишет Крымская газета, аграрии республики не перестают увеличивать посадочную площадь виноградников. В настоящий момент площадь посадки составляет более 350 гектаров. Всего в этом году планируется заложить более 850 гектаров. Самые большие по охвату территории – в Кировском и Симферопольском районах. Особенно активно их увеличивают на предприятиях ООО «Жемчужина –агро», ООО «Новый Крым», ООО «Кроненталь».

Ставку в этом году крымские фермеры делают на такие сорта винограда, как автохтонные и саперави, каберне совиньон, мерло и алиготе.

Ранее сообщалось, что винный туризм стимулирует отдыхающих путешествовать по Крыму. Ценители солнечного напитка увозят больше ярких впечатлений домой.

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