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Экономика13 декабря 2021 14:21

Господдержка виноградарских предприятий Крыма на закладку саженцев увеличится на 77%

В этом году данный комплекс работ планируется выполнить на 850 гектарах виноградников
Авторы (2):
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На закладку виноградников в Крыму выделили 385 миллионов рублей

На закладку виноградников в Крыму выделили 385 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

Господдержка крымских виноградарских предприятий на закладку саженцев увеличится на 77%. В этом году субсидирование составит почти 385 миллионов рублей.

Как пишет Крымская газета, аграрии республики не перестают увеличивать посадочную площадь виноградников. В настоящий момент площадь посадки составляет более 350 гектаров. Всего в этом году планируется заложить более 850 гектаров. Самые большие по охвату территории – в Кировском и Симферопольском районах. Особенно активно их увеличивают на предприятиях ООО «Жемчужина –агро», ООО «Новый Крым», ООО «Кроненталь».

Ставку в этом году крымские фермеры делают на такие сорта винограда, как автохтонные и саперави, каберне совиньон, мерло и алиготе.

Ранее сообщалось, что винный туризм стимулирует отдыхающих путешествовать по Крыму. Ценители солнечного напитка увозят больше ярких впечатлений домой.

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