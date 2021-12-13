Симферополец продал машину уволившего его работодателя в Санкт-Петербурге

Житель Симферополя угнал и продал автомобиль уволившего его работодателя Фото: Архив "КП"

В Симферополе правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который продал в Санкт-Петербурге автомобиль своего работодателя за 60 тысяч рублей без его ведома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Выяснилось, что парень поругался со своим начальником, у которого ранее работал водителем. Когда его уволили, он должен был вернуть машину на стоянку. Обидевшись, что лишился своего места, парень решил поступить иначе – продал автомобиль марки «Volkswagen Bora» стоимостью 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге за 60 тысяч рублей. Вырученную сумму он успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.

Теперь нарушитель может сесть в тюрьму на пять лет. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что с фирмы работодателя крымчанин угнал «ГАЗ», который заглох на полпути. Нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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