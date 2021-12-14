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Происшествия14 декабря 2021 9:13

В Алуште на «зебре» сбили десятилетнюю девочку

Ребенка с травмами доставили в больницу
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Алуште на "зебре" сбили ребенка

В Алуште на "зебре" сбили ребенка

Фото: Архив "КП"

В Алуште 14 декабря под колеса автомобиля попала десятилетняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В 13.20 водитель автомобиля Hyundai Tucson допустил наезд на пешехода, девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - приводит РИА Новости Крым сообщение отдела пропаганды республиканского управления ГИБДД.

Уточняется, что ребенок получил травмы, его передали медицинским работникам.

Напомним, Утром 14 декабря в Симферополе на улице Севастопольской в районе перекрестка с улицей Самокиша произошло ДТП - столкнулись внедорожник и автобус. Очевидцы выложили видео в соцсети.

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