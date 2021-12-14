Утром в Симферополе произошло ДТП с участием внедорожника и маршрутки

Легковой автомобиль сильно помяло в результате столкновения. Фото: скриншот из видео

Утром 14 декабря в Симферополе на улице Севастопольской в районе перекрестка с улицей Самокиша произошло ДТП - столкнулись внедорожник и автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, что легковой автомобиль сильно помяло. На место прибыли спецслужбы для устранения последствий аварии.

Напомним, 12 декабря в центре Симферополя произошло тройное ДТП - столкнулись легковушки Daewoo, Honda Civic и Mitsubishi Outlander.

В тот же день в Симферопольском районе 38-летний пьяный водитель сбил двух детей - мальчика и девочку, которая, к сожалению, скончалась в больнице. Инцидент произошел в селе Краснолесье на улице Парковая, 60 в 16.20. В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело, расследование которого на контроль взяла прокуратура Крыма.

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