В центре Симферополя 12 декабря произошло тройное ДТП

Авария произошла днем в центре крымской столицы. Фото: КИА

В центре Симферополя 12 декабря около 15.00 произошло тройное ДТП – столкнулись легковушки Daewoo, Honda Civic и Mitsubishi Outlander. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет КИА.

На место прибыли сотрудники полиции, которые проводили проверку, устанавливая все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 декабря около Керчи машина опрокинулась в кювет. Три человека пострадали. Еще раньше, 10 декабря, под Джанкоем пьяный водитель сбил двоих несовершеннолетних и одну девушку. Их доставили в больницу травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел в темное время суток.

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