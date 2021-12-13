В Симферопольском районе пьяный водитель насмерть сбил школьницу на обочине

В МВД выясняют все обстоятельства аварии. Фото: МВД по РК

В Симферопольском районе пьяный водитель сбил двух детей - мальчика и девочку, которые стояли на тротуаре. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, после ДТП девочка скончалась.

Авария произошла в воскресенье в 16.20 в селе Краснолесье Симферопольского района. По словам водителя, во время движения перед ним резко остановилась машина, которую пришлось объезжать. Когда водитель машины Acura MDX выехал на обочину, тринадцатилетние школьники шли вдоль дороги по тротуару.

- Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение, где впоследствии девочка от полученных травм скончалась, – отметили в пресс-службе.

Позже полицейские выяснили, что перед тем, как сесть за руль, мужчина выпил 50 граммов водки.

В МВД выясняют все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.

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