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Происшествия14 декабря 2021 9:59

Пенсионер из Евпатории взорвал свой дом во время приготовления ужина

Мужчина едва не погиб под завалами собственного жилья
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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От взрывной волны на пенсионера обвалился потолок.

От взрывной волны на пенсионера обвалился потолок.

Фото: Архив "КП"

Пятничный ужин для пенсионера из Евпатории едва не закончился смертью пожилого человека. Виной всему стал газовый баллон, а точнее его взрыв во время приготовления еды.

Как стало известно КП-Крым, в пятницу вечером 84-летний крымчанин решил приготовить себе ужин. В пристройке, где у мужчины находилась летняя кухня с газовым баллоном, евпаториец зажег плиту, а уже через 20 минут в пристройке раздался хлопок. От взрывной волны на пенсионера обвалился потолок.

Когда полиция приехала на место, вся летняя кухня была разрушена: стены выбиты, крыша обрушена, а в завалинах находился пожилой мужчина. Когда его вытащили из-под обломков, оказалось, что он почти не пострадал. 84-летний евпаториец отделался небольшим ожогом обеих рук и сильным испугом.

Как выяснилось, мужчина пользовался газовым баллоном около трех лет, поскольку центральное газоснабжение ему отключили за неуплату.

Напомним, 11 декабря в частном доме на улице Мичурина в селе Веселое произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами различной степени.

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