В центре Симферополя организуют площадку для новогодней ярмарки

Центр Симферополя станет площадкой для праздничной ярмарки во время новогодних каникул Фото: Архив "КП"

В период зимних праздников в центре Симферополя будет работать новогодняя ярмарка, на которой жители и гости города смогут приобрести работы, выполненные крымскими ремесленниками. В связи с этим парковка от Кирова до Пушкина временно превратится в пешеходную зону.

- Первоначально это, конечно, будет новогодний ассортимент продукции: порядка десяти деревянных украшенных домиков. Дополнят эти ряды ремесленники с товарами ручной работы, - сообщил в эфире «Радио Крым» заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

Он также добавил, что после наступления нового 2022 года ассоциация рестораторов столичного города организует фуд-зону. Симферопольцы смогут отведать мясные изделия, сладости и горячие напитки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе запланировано более 80 новогодних мероприятий по всему городу. Мест их проведения станет больше, чтобы избежать массовок.

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