В Феодосии мужчину приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

В Феодосии мужчину приговорили к двум годам условно за призывы к экстремизму Фото: Архив "КП"

В Феодосии к двум года условно приговорен 38-летний мужчина, который призывал людей в соцсетях к уничтожению представителей одной из национальностей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Кроме того, на этот же срок он лишен права размещать любые материалы в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет. Уточняется, в опубликованных материалах задержанного содержались лингвистические и психологические признаки побуждения к насилию (уничтожению) в отношении представителей одной из национальностей.

Расследование велось по уголовному делу по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета»).

Ранее сообщалось, что суд приговорил симферопольца к условному сроку за призывы к экстремизму в соцсетях. Нарушитель свою вину признал и согласился с обвинениями.

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