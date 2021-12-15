Украина начала очередные военные учения на границе с Крымом

ВСУ проводят учения на границе с Крымом. Фото: пресс-служба Минобороны Украины/Facebook

Вооруженные силы Украины начали очередные учение недалеко от Крыма. Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, тренировки проходят с участием противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений.

Согласно легенде учений, военные должны общими силами отразить попытку прорыва вражеской техники. Подразделения отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии между собой в южном направлении. В настоящий момент учения проходят противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения, которые несут боевую службу на границе с полуостровом.

- За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений, - говорится в сообщении.

Напомним, очередные учения украинских военных рядом с Крымом прошли во второй половине ноября этого года. Участие в действиях принимал батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и армейской авиацией.

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