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Общество15 декабря 2021 13:55

Движение на автодороге Гвардейское - Красное под Симферополем перекроют на 7 дней

Запланированы ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферопольском районе на неделю закроют дорогу. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферопольском районе на неделю закроют дорогу. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Транспортное движение по автодороге Гвардейское - Красное в Симферопольском районе временно будет недоступно из-за ремонта на железнодорожных путях. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.

Ограничения вводятся 24 декабря до полуночи 30 декабря. Временно транспорт будет следовать по измененной схеме. Водители смогу сориентироваться по установленным дорожным знакам и иным указателям.

Жителей и гостей Крымского полуострова просят заблаговременно планировать свой маршрут перед поездками в указанном направлении.

Ранее сообщалось, что во время зимних каникул парковка от Кирова до Пушкина в Симферополе превратится в пешеходную зону. В городе намерены организовать площадку для новогодней ярмарки.

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