В Керчи восстановлено водоснабжение после аварии

В Керчи восстановили водоснабжение, нарушенное из-за аварии Фото: "КП" Архив

Последствия аварии, в результате которой жители Керчи массово остались без воды, устранены.

- Работы завершены, водоочистные сооружения работают, сети наполняются водой, - приводит ТАСС слова собеседника агентства.

В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» уточнили, что ближе к ночи вода должна появиться в кранах у всех горожан.

Напомним, в среду утром практически вся Керчь осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях. Из строя вышла запорная арматура диаметром 1000 мм. В связи с этим жителям города отключили централизованное водоснабжение.

Ранее сообщалось, в Симферополе без воды до 18.00 часов 16 декабря остались жители улиц Общественная, Чонгарская, Свободная, Репина, а также прилегающих улиц и переулков. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте.

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