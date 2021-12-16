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Общество16 декабря 2021 6:29

Очередной раз центр Симферополя парализовали пробки

Дорожные заторы достигают 7 баллов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Утром пробки на дорогах Симферополя достигают 7 баллов

Утром пробки на дорогах Симферополя достигают 7 баллов

К утру 16 декабря на некоторых улицах Симферополя образовались 7-балльные автомобильные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», самая непростая ситуация в настоящий момент в центре города.

Так, движение затруднено по адресам: улица Куйбышева, улица Кечкеметская, Объездная дорога, Евпаторийская улица, Евпаторийское шоссе, Хазарский переулок, улица Луговая, улица Белова, улица Крымской Весны, улица Ракетная, улица Гагарина, улица Киевская, улица Троллейбусная, бульвар Ивана Франко, проспект Победы, улица Лермонтова, улица Тургенева, улица Аксакова, улица Шмидта, улица Гаспринского, улица Воровского, улица Ленина.

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Ранее сообщалось, что транспортное движение на автодороге Гвардейское - Красное в Симферопольском районе перекроют с 24 декабря ввиду ремонта на железнодорожных путях. Водители смогу сориентироваться по установленным дорожным знакам и иным указателям.

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