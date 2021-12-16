В Севастополе группу госрегистраторов и нотариусов будут судить за хищение 150 земельных участков

Суд в Севастополе рассмотрит дело о хищении более 150 земельных участков, принадлежащих городу Фото: Архив "КП"

В Севастополе правоохранителям удалось вернуть в собственность города земельные участки на общую сумму более 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В 2019 год злоумышленник, зная о том, что имеющиеся у него документы на участки в Севастополе признаны судом недействительными, решил продать землю обманным путем.

Обратившись к знакомому, он попросил найти регистраторов и нотариусов для совершения незаконной сделки. В результате ему удалось получить в собственность 51 земельный участок, который принадлежит городу. При регистрации еще 98 участков обвиняемым не удалось довести дело до конца - их раскрыли.

- Следствием было проведено около 100 допросов, более 30 обысков, ряд судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела возвращены в собственность города федерального значения Севастополя земельные участки на общую сумму более 200 миллионов рублей. Объем материалов уголовного дела составил 100 томов, - говорится в сообщении.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы ФСИН ответит за хищение 95 миллионов при стройке СИЗО в Симферополе. Под уголовное дело попали и два его соучастника.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50