В Судаке девушка украла у матери сейф с деньгами и украшениями

Чтобы похитить сейф, девушка и ее парень дождались, когда хозяйка покинет дом. Фото: "Википедия"

В Судаке девушка вместе со своим парнем вынесла из дома родительницы металлический сейф, в котором хранились около 80 тысяч рублей, золотые украшения и документы. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в полицию о пропаже заявила мать воровки.

Чтобы вынести тяжелый ящик незаметно, молодые люди дождались, когда хозяйки не будет дома. Все похищенное они успели потратить, осталась лишь одна золотая серьга и документы.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.

Теперь 18-летней девушке и ее 22-летнему сообщнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе вор украл из чужой квартиры сейф, спрятанный в шкафу. Неизвестный вынес из дома 20 золотых украшения и 600 тысяч рублей.

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