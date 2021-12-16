Сергей Аксенов распорядился отозвать 5 тысяч судебных исков по услугам ЖКХ

Около пяти тысяч судебных исков в отношении симферопольцев будут отозваны. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение отозвать до выяснения обстоятельств иски, поданные управляющими компаниями в отношении жителей Симферополя. По его мнению, большая часть из них была подана несправедливо.

- Пять тысяч исков на сегодня находятся в Симферополе в судах. Это связано с работой в той или иной степени управляющих компаний. Большинство из них, я уверен, поданы в отношении жителей несправедливо, - сообщил глава республики.

По его словам, граждан заставляют платить за услуги, которые по факту не были оказаны. В свою очередь он отметил, что если услуга оказывалась, и оказывалась качественно, то с неплательщиками нужно разбираться, в том числе через суд.

Ранее сообщалось, что «Крымэкоресурсы» намерены взыскать 400 миллионов рублей с должников. Более 87 тысяч крымчан не производили оплату вывоза мусора с января 2019 года.

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