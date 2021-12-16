В Белогорском районе Крыма иномарка сбила всадника на лошади

В Белогорском районе легковушка сбила лошадь с наездником. Фото: скриншот из видео

Накануне вечером в Белогорском районе Крыма всадник на лошади угодил под колеса автомобиля Chrysler. Об этом КП-Крым сообщили в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД. Инцидент произошел в 17.45 на 168-м километре трассы «Таврида».

- Водитель за рулем автомобиля Chrysler 300 допустил наезд на лошадь, на которой верхом передвигался всадник, - уточнили в ГИБДД.

В результате столкновения наездник получил травмы. По словам очевидцев, которые опубликовали видео в соцсетях, животное также пострадало.

Ранее сообщалось, что под стражу заключен водитель, сбивший двух подростков под Симферополем. В результате ДТП один ребенок скончался в больнице.

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