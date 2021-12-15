Под стражу заключен водитель, сбивший двух подростков под Симферополем

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Фото: пресс-служба МВД по РК

Под стражу на два месяца заключен 38-летний водитель, который 12 декабря в Симферопольском районе сбил двух подростков на обочине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. Постановление может быть обжаловано.

Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье в селе Краснолесье в 16.20. Нетрезвый водитель, находясь за рулем автомобиля «Акура MDX», наехал на мальчика 2008 года рождения и девочку 2007 года рождения, которые шли справа от дороги. Пострадавших доставили в больницу, где один ребенок, к сожалению, скончался.

- Прокуратурой РК контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ по факту дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе с участием несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Джанкоем пьяный водитель сбил двоих несовершеннолетних и одну девушку. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Одним из пострадавших был ребенок 2020 года рождения.

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