Под Симферополем задержали пьяного водителя с крупной партией наркотиков

Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе правоохранители задержали пьяного водителя «Ауди А6», у которого при досмотре обнаружили в кармане куртки 15 свертков с гашишем. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, еще 38 свертков нашли в салоне авто.

Свидетелями происходящего стали супруга и малолетняя дочь задержанного, которые в этот момент сидели в машине.

Помимо прочего, мужчина рассказал сотрудникам полиции, что свертки должны были стать закладками, которые он уже успел сделать в Алуште и Симферополе. Кроме того, задержанный подозревается в незаконном сбыте фальшивых купюр. У него в машине нашли 19 поддельных банкнот по 5 тысяч рублей, которые он заказал через интернет и получил через закладки.

Мужчину арестовали, составили протокол об административном правонарушении за вождение в нетрезвом виде и завели на него два уголовных дела за хранение и сбыт наркотиков и поддельных денег. Теперь ему грозит немалый штраф и лишение прав сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Алуште раскрыли деятельность троих наркодилеров. В настоящий момент задержанные находятся под стражей.

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