Крымский архитектор выставит на аукцион эпатажный памятник Царской семьи

Подслушано Ялта/VK Фото: социальные сети

Скандальную скульптуру Царской семьи, которая изначально была установлена вблизи Ливадийского дворца, собираются выставить на торги. Такое заявление сделал создатель памятника Андрей Крупин в эфире телеканала "Крым 24".

Архитектор пояснил, что сейчас ведутся переговоры с министерством культуры республики. Авторы проекта планируют продать памятник Царской семьи на аукционе, а на вырученные деньги организовать фонд грантовой поддержки для талантливой молодежи.

Коллега Крупина, скульптор Юрий Майоров, анонсировал появление в Крыму нового памятника. Архитекторы хотят создать скульптуру в честь русского писателя, автора романа "Преступление и наказание", Федора Достоевского.

- Я хочу высказывать мысль, хоть при этом и пострадает художественность, - признался Майоров.

Напомним, появление памятника Царской семьи вызвало шквал противоречивых комментариев в социальных сетях. По этой причине скульптуру назвали скандальной. В итоге было принято решение перенести памятник семье Николая II на частную территорию.

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