Закон о местном самоуправлении позволит по-новому развивать крымские поселки

Закон о местном самоуправлении позволит развивать крымские поселки Фото: Архив "КП"

Закон о местном самоуправлении, внесенный на рассмотрение Госдумы 16 декабря, поможет сочетать правовую базу с действительностью, а также станет хорошим подспорьем в развитии небольших сел в Крыму, заявил Первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс, пишет КИА.

Действующий ныне Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который был принят еще в 2003 году, устарел.

По словам Фикса, принятие законопроекта позволит правильно сформировать систему местной власти, изменить процесс избрания председателей сельских поселений, а также правильно определять их полномочия, ответственность и те задачи, которые выдвигаются жителями населенных пунктов.

- Прошло уже много лет, изменились подходы, требования, задачи, некоторые позиции устарели, некоторые из них нужно совершенствовать и менять. В связи с внесением изменений в Конституцию мы определили, что и органы местного самоуправления, и муниципальной, и федеральной власти - единая система публичной власти. Безусловно, нужны корректировки позиций, которые заложены в Федеральном законе 131-ФЗ. Будем надеяться, что принятие этого закона пойдет всем на пользу, - сообщил Фикс.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50