В Крыму вдвое уменьшили наценку на молочную продукцию и овощи

В Крыму удалось вдвое уменьшить наценку на молочные продукты Фото: Архив "КП"

Со всеми торговыми сетями в Крыму заключен меморандум. Теперь наценка на социальные группы товаров не может превышать 5%. Об этом 17 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр промышленной политики РК Александр Трянов.

По его словам, с крупными производителями молочной продукции и овощей, а также их дистрибьюторами была проведена специальная работа.

- Существовали некоторые перегибы с точки зрения формирования этой цены. Мы считаем, что наценка у дистрибьютеров 30% - это колоссально много. Мы ее уменьшили в два раза, подписали документ, - сообщил Трянов.

Он добавил, что крымчане могут ознакомится со списком социальной группы товаров с рекомендованными на них ценами на сайте Министерства промышленной политики республики.

Ранее сообщалось, что картофель в Крыму с начала года подорожал на 50%. Импорт овоща в Россию сократился из-за неурожайного года.

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