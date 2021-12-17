Назначен новый глава администрации Белогорска

Новым мэром Белогорска стала глава небольшого села. Фото: Крыминформ

Депутаты городского совета Белогорска 17 декабря назначили нового главу администрации города. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, теперь эту должность заняла Валентина Варава, которая до этого возглавляла администрацию Чернопольского сельского поселения.

- Решение было единогласным. Теперь должность занимает Валентина Варава, - уточнили в пресс-службе.

В конкурсе на замещение должности принимали участие три кандидата: председатель Чернопольского сельского поселения Белогорского района Валентина Варава, начальник управления по вопросам экономики, развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий администрации Белогорского района Алексей Лактионов и заведующий Белогорским районным отделом Госкомрегистра Крыма Александр Дащенко.

Напомним, ранее должность главы администрации Белогорска занимал Игорь Ипатко, который был задержан за взятку в 1,4 миллиона рублей и арестован на два месяца. Чиновник отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года. 39-летний Ипатко занимал данную должность с осени 2019 года. До этого с 2014 года он работал директором белогорского муниципального унитарного предприятия «Райкоммунсервис».

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