Что произошло за ночь 6 ноября: мэра Белогорска Игоря Ипатко посадили в СИЗО на два месяца.

Глава администрации Белогорска отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года. Фото: Игорь Ипатко/VK

Что произошло за ночь 6 ноября 2021 года. Задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей глава администрации Белогорска Игорь Ипатко арестован на два месяца. Чиновник отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года.

Россия пресекла провокации американских военных кораблей у побережья Крыма, сообщается на портале Avia.pro. Российские военные установили вдоль побережья полуострова запретные зоны, чтобы корабли ВМС США не могли пройти.

Хакеры взломали сайт администрации Симферополя. Неизвестные граждане разместили фейковый материал о «скачке радиационного фона в Черном море возле Севастополя».

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