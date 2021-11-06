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Общество6 ноября 2021 7:03

Что произошло за ночь 6 ноября: мэра Белогорска Игоря Ипатко посадили в СИЗО на два месяца.

Что произошло за ночь 6 ноября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Глава администрации Белогорска отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года. Фото: Игорь Ипатко/VK

Глава администрации Белогорска отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года. Фото: Игорь Ипатко/VK

Что произошло за ночь 6 ноября 2021 года. Задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей глава администрации Белогорска Игорь Ипатко арестован на два месяца. Чиновник отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года.

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