Задержанный за взятку мэр Белогорска арестован на два месяца

Глава администрации Белогорска отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года. Фото: Игорь Ипатко/Вконтакте

Задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей глава администрации Белогорска арестован на два месяца. Чиновник отправлен судом в СИЗО до 2 января 2022 года.

Напомним, ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Белогорска Игоря Ипатко за получение взятки в особо крупном размере. Он был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении денег.

Установлено, что весной этого года предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания.

Через некоторое время глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав вознаграждение за помощь в решении данного вопроса, а также в переносе ЛЭП и спиле деревьев с участка, несмотря на то, что все эти действия входили в его служебные полномочия. Для передачи денег чиновник привлек посредника.

После получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 миллиона рублей глава Белогорска и его посредник были задержаны правоохранителями. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства преступления. Мера наказания для фигурантов уголовного дела, ход которого находится на контроле руководства ГСУ СК России по РК и городу Севастополю, будет избрана судом.

Справка: Игорь Ипатко возглавил администрацию Белогорска в 2019 году, до этого он пять лет руководил городским МУП «Райкоммунсервис».

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