Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок за мошенничество при строительстве СИЗО в Крыму

Обвиняемую в хищении 94 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Крыму осудили условно Фото: "КП" Архив

Суд вынес приговор обвиняемой в хищении 94 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Крыму. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре ООО «Юнистрой» Майи Гагуа, которая являлась соучастницей бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова.

Напомним, в 2015-2017 годах Коршунов, занимавший должность заместителя директора ФСИН России, обеспечил направление бюджетных средств, выделенных для строительства СИЗО в Симферополе, в подконтрольные подрядные организации. Ими руководили его соучастники, которые обналичили 94,6 миллиона рублей и растратили их, не завершив строительные работы.

- Суд приговорил [генерального директора ООО «Юнистрой»] к 4,5 годам лишения свободы условно и 600 тысячам рублей штрафа. Более 94 миллионов рублей подсудимая обязана возместить ФСИН, - приводит СМИ сообщение пресс-службы Центрального районного суда Симферополя.

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