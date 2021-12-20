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Общество20 декабря 2021 5:38

Севастополь к Новому году украшают медведями из пластика

Город прихорашивается к зимним праздникам
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Веселая медвежья семейка появилась в центре Севастополя.

Веселая медвежья семейка появилась в центре Севастополя.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На площади адмирала Нахимова в Севастополе идет подготовка к веселому зимнему празднику.

Здесь устанавливают красивые декорации для встречи Нового года. Рядом с величественной главной елкой «выросли» искусственные деревца более мелкого калибра.

Медведи дарят праздничное настроение.

Медведи дарят праздничное настроение.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Оформление площади еще только идет, но гости и жители города-героя уже с удовольствием делают фотографии и селфи на фоне забавных фигурок медведей.

Симпатичная новогодняя фотозона.

Симпатичная новогодняя фотозона.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В центре появилось целых три «компании» косолапых бурого и белого окраса. Добродушным мишка не может повредить дождливая зима.

В городе уже чувствуется приближение праздника.

В городе уже чувствуется приближение праздника.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Новогоднее настроение уже парит в воздухе, несмотря на плюсовую температуру и цветущие на клумбах розы.

В Севастополе тепло и цветут розы.

В Севастополе тепло и цветут розы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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