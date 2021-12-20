Севастополь к Новому году украшают медведями из пластика

Веселая медвежья семейка появилась в центре Севастополя.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На площади адмирала Нахимова в Севастополе идет подготовка к веселому зимнему празднику.
Здесь устанавливают красивые декорации для встречи Нового года. Рядом с величественной главной елкой «выросли» искусственные деревца более мелкого калибра.
Медведи дарят праздничное настроение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Оформление площади еще только идет, но гости и жители города-героя уже с удовольствием делают фотографии и селфи на фоне забавных фигурок медведей.
Симпатичная новогодняя фотозона.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В центре появилось целых три «компании» косолапых бурого и белого окраса. Добродушным мишка не может повредить дождливая зима.
В городе уже чувствуется приближение праздника.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Новогоднее настроение уже парит в воздухе, несмотря на плюсовую температуру и цветущие на клумбах розы.
В Севастополе тепло и цветут розы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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