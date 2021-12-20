В Крыму остаются неизученными шесть тысяч пещер

Пещера «Таврида» в Крыму. Фото: Российский союз спелеологов

Крымские ученые насчитали шесть тысяч пещер, которые до сих пор остаются неизученными на полуострове. Такое заявление сделал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Сначала в породе возникают трещины, по которым струиться вода, затем жидкость вымывает материал. Фото: пресс-служба КФУ

По словам эксперта, в Крыму большое количество карстовых полостей, которые частично находятся в воде. Самохин объясняет, что сначала в породе возникают трещины, по которым струиться вода, затем жидкость вымывает материал.

- На каком-то этапе поток воды настолько размывает бывшую когда-то трещину, что уже не может заполнить её полностью – появляются пустоты и причудливые рельефные образования. Исходя из этих составляющих, учёные-геологи понимают, где именно части полости «вскрылись» над поверхностью, образовав карстовые провалы или гроты. Обычно спелеологи руководствуются определёнными поисковыми признаками, но, даже находясь под землёй, единственный путь к открытию – копать, - рассказывает ученый.

По наблюдениям Самохина, иногда приходится работать в прямом смысле «на ощупь».

В Крыму большое количество карстовых полостей, которые частично находятся в воде. Фото: пресс-служба КФУ

Пещерой, по словам ученого, можно считать, если пустота под землей достигает пяти метров, в ширина колодца должна быть не меньше диаметра входа. Изучить возраст сталагмитов (натёчное минеральное образование, которое растет внутри пещеры – прим. Ред.) возможно только с помощью специального оборудования. Также ученые могут узнать климат различных периодов.

- Так, нами было выявлено, что на главной гряде крымских гор пещерам около 70 миллионов лет, а недавно обнаруженной пещере «Таврида» – почти пять миллионов лет, - отметил Самохин.

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