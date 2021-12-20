Симферополь для борьбы с непогодой приготовил 24 тысячи килограммов реагента

К выходу на маршруты готовы 12 комбинированных дорожных машин. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя готовы к ухудшению погодных условий в городе. Директор МБУ «Город» Антон Гумен рассказал, что на улицах крымской столицы установили 250 контейнеров с реагентом.

Еще 30 мешков с антигололедной смесью разместят по всему городу. Каждый из них будет заполнен 800 кг реагента.

По словам Гумена, вся техника, которая есть на балансе предприятия, готова для очистки города и также наполнена сыпучей смесью.

- К выходу на маршруты готовы 12 комбинированных дорожных машин. Также будет задействована спецтехника для уборки снега с пешеходной зоны на центральных улицах Симферополя. В случае обильного снегопада будет проводиться вывоз снега, для этого также подготовлен транспорт, - рассказал директор предприятия МБУ «Город».

Для уборки улиц задействуют 240 дворников. Маршруты для посыпки основных транспортных артерий крымской столицы уже разработаны. Также будут обрабатывать наиболее опасные участки улиц.

- На сегодняшний день объём имеющегося реагента на складе МБУ «Город» составляет порядка 300 тонн, - уточнили в пресс-службе администрации Симферополя.

Напомним, в Крыму с 20 по 24 декабря объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильный снег, гололед и резкое похолодание – до 15 градусов ниже нуля.

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