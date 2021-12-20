Пожар уничтожил часть крыши дома под Судаком

К счастью, на момент прибытия спасателей в доме никого уже не было. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Крымским огнеборцам в ночь на 20 декабря поступило сообщение о пожаре в крымском селе Междуречье, что под Судаком, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Выяснилось, что на территории частного дома вспыхнула кровля одноэтажного дома. К моменту прибытия спасателей в строении уже никого не было. Трем огнеборцам потребовалось 30 минут, чтобы потушить пламя, которое распространилось на 9 кв.м.

- В результате происшествия огнем уничтожена часть кровли. Пострадавших нет. Причина устанавливается экспертами, - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Партените загорелся военный санаторий Минобороны России. Задымление произошло во время ремонтных работ. При ЧС никто не пострадал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50