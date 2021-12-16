В Партените загорелся военный санаторий Минобороны России

По данным пресс-службы Черноморского флота, огонь охватил два этажа недействующего корпуса. Фото: Соцсети

Утром 16 декабря в Партените, что на Южном берегу Крыма загорелось здание военного санатория «Крым», находящегося в ведении министерства обороны России. Видео инцидента быстро разлетелось по социальным сетям.

По данным пресс-службы Черноморского флота, огонь охватил два этажа недействующего корпуса.

- Задымление произошло в неэксплуатируемом корпусе находящегося на ремонте этажа лечебного корпуса. Оперативно задымление было ликвидировано прибывшим на место пожарным расчетом. Пострадавших нет. Причины задымления устанавливаются, - сообщили КП-Крым в пресс-службе.

По предварительным данным представителя ЧФ, задымление произошло при проведении ремонтных работ. Все руководители учреждения находилось на месте происшествия. К тушению пожара были привлечены подразделения МЧС из Партенита, Алушты и Ялты.

На кадрах очевидцев из соцсетей видно, что возгорание произошло в районе 4-5 этажей здания.

На данный момент пожар ликвидирован.

Напомним, год назад в санатории Минобороны уже был пожар. 7 октября он хватил крышу одного из трех корпусов. Огонь потушили несколько бригад пожарных и сотрудники МЧС. Из-за пожара крыша санатория начала обрушаться, ее части падают на нижние этажи.

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