Крымские автомобилисты выстроились в огромную новогоднюю ель

500 автомобилей выстроились в Симферополе в форме новогодней ели. Фото: "Крым 24"

В Симферополе 19 декабря прошел флешмоб, в ходе которого 500 автомобилистов выставили свои машины в форме новогодней ели, сообщил в эфире «Радио Крым» соорганизатор флешмоба Сергей Воронков.

Организаторы проводили подобное мероприятие впервые, поэтому не все шло по плану. Четкого контура ели, например, добиться не удалось. Однако это не испортило праздничное настроение участникам, все получили положительные эмоции и остались довольны.

- По нашим подсчетам приехало более 500 автомобилей. Было заявлено по регистрации меньше, но приехало большее количество. И мы попытались выстроить елку, старались делать все максимально компактно и удобно, - сообщил Воронков.

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