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Общество20 декабря 2021 14:33

Крымские автомобилисты выстроились в огромную новогоднюю ель

Контур фигуры получился не самым четким, но участники остались довольны
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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500 автомобилей выстроились в Симферополе в форме новогодней ели. Фото: "Крым 24"

500 автомобилей выстроились в Симферополе в форме новогодней ели. Фото: "Крым 24"

В Симферополе 19 декабря прошел флешмоб, в ходе которого 500 автомобилистов выставили свои машины в форме новогодней ели, сообщил в эфире «Радио Крым» соорганизатор флешмоба Сергей Воронков.

Организаторы проводили подобное мероприятие впервые, поэтому не все шло по плану. Четкого контура ели, например, добиться не удалось. Однако это не испортило праздничное настроение участникам, все получили положительные эмоции и остались довольны.

- По нашим подсчетам приехало более 500 автомобилей. Было заявлено по регистрации меньше, но приехало большее количество. И мы попытались выстроить елку, старались делать все максимально компактно и удобно, - сообщил Воронков.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах Симферополя появились «корзины радости» для подарков детям. Волонтеры вручат презенты ребятам из малообеспеченных семей.

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